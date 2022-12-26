Звездный форвард "Наполи" Осимхен определился со своим будущим

Форвард “Наполи” Виктор Осимхен не намерен менять команду в ближайшее время.

Как известно, 23-летний нигериец стал главной трансферной целью “Манчестер Юнайтед”.

Сам футболист заявил, что сейчас играет в одном из лучших клубов Европы.

“Я хочу побеждать вместе с ”Наполи", мне хочется выиграть какой-нибудь важный трофей в Италии. Пока я даже не могу представить, что есть какая-то команда лучше, чем “Наполи".

Все мои мысли связаны с текущим сезоном, так как мы еще ничего не добились. Нам нужно выиграть какой-нибудь титул, а дальше — посмотрим", - сказал он.

В этом сезоне нигериец забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 14 матчах.