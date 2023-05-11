Звездный форвард "Арсенала" признался, что является поклонником Роналду

Нападающий "Арсенала" Габриэл Мартинелли признался, что на протяжении своей карьеры равнялся на экс-нападающего "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

“Роналду? Он всегда был моим кумиром. Я рос на игре этого футболиста, мне нравилось то, в каком стиле он действует”, - сказал он.

Также футболист вспомнил о своем переезде в Манчестер в возрасте 13-14 лет.

"Я испытал трудности, находясь вдали от дома и в незнакомой обстановке, но это помогло мне стать лучшим игроком. Внутри я всегда чувствовал готовность играть за “Арсенал”, - добавил он.

Как известно, в настоящее время Роналду в чемпионате Саудовской Аравии за “Аль-Наср”.