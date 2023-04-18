Звездный бразилец "Ливерпуля" может перейти в "Рому"

По информации итальянского новостного агентства ITASportPress, “Рома” может усилиться вингером “Ливерпуля” Роберто Фирмино.

Источник отмечает, что трансфер будет зависеть от решения команды по поводу британца Тэмми Абрахама, который на данный момент выступает за "Рому" на правах аренды.

В клубе пока не приняли решение о том, будут ли выкупать права на футболиста.

Напомним, что Фирмино играет за "Ливерпуль" с 2015 года, а до этого выступал за "Хорффенхайм" в чемпионате Германии.