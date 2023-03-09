Звездный бомбардир "Арсенала" вернулся к тренировкам спустя 4 месяца
Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер Арсенала
Форвард “Арсенала” Габриэл Жезус вернулся к полноценным тренировкам.
Как известно, 25-летний нападающий пропустил четыре месяца по причине травмы колена, из-за которой он перенес операцию.
Вчера бразильца заметили на тренировке “канониров” перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против “Спортинга".
Отметим, что в первой части сезона Жезус забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
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