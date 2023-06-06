Звездный арбитр Матеу Лаос завершил карьеру

Звездный испанский арбитр Матеу Лаос завершил карьеру.

В течение 15 лет 46-летний рефери активно работал в элитном дивизионе чемпионата Испании.

В заключительном туре Ла Лиги Лаос обслужил свой последний матч. В нем сыграли "Мальорка" и "Райо Вальекано" (3:0).

По окончании игры футболисты обеих команд проводили судью коридором почета.