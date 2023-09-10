Звезда Ювентуса признался, что думал над завершением карьеры

Полузащитник Ювентуса Поль Погба признался, что думал о завершении карьеры, сообщает Al Jazeera's Generation Sport.

В прошлом году он задумался о завершении карьеры на фоне заговора, который был организован против него. Брат Поля Погба был задержан в сентябре 2022 года, за его вероятный сговор в целях вымогательства 11 миллионов фунтов стерлингов.

Матиас Погба опубликовал серию видео по обвинению своего брата, в то время как банда требовала у Поля деньги за "оборонные услуги". Полузащитник заплатил 100 тысяч фунтов стерлингов, чтобы "сэкономить время" после того, как ему угрожали вооруженные бандиты в его квартире в Париже.

Поль Погба явился в суде в апреле и дал показания по этому делу. Также, он признался, что эта история оказала большое влияние на его психологическое и физическое здоровье. 30-летний футболист тогда планировал завершить карьеру.

Француз заявил, что деньги сменяют человека и могут разбить семью и начать войну. Погба иногда думал, что просто не хочет иметь денег и не хочет играть. Он просто хочет быть с нормальными людьми, которые будут любить его не за деньги или славу, а просто так.