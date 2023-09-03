Звезда Ювентуса может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Звезда Ювентуса Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Gazeta della Sport.

Французский игрок перешел в Ювентус в 2022 году, но за это время он провел только десять матчей за "Зебр". Большую часть он пропустил из-за травм. В предыдущем туре Серии А, 27 августа, Поль Погба появился на футбольном поле впервые за три месяца, выйдя на замену в матче с Болоньей. Сам француз хочет продолжать подготовку и возобновление. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал Погба на сентябрьские матчи. Таким образом, Поль пропустит матчи за Францию, но будет еще две недели на подготовку.

После матча с Болоньей Погба заявил, что хочет вернуться в свою лучшую физическую форму. Ему 30 лет, но он и дальше очень мотивирован и хочет подарить радость, замечательные эмоции и трофеи болельщикам Ювентуса. Также представители Саудовской Аравии не оставляют попыток подписать Погба. Один из таких клубов – Аль-Иттихад, где выступает Карим Бензема, и Аль-Ахли. Трансферное окно у Саудитов закрывается позже, поэтому у них еще несколько дней на то, чтобы попытаться подписать Поля Погба.