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Звезда Спайдермена Том Холланд встал на защиту Харри Магуайра после матча англичан с Шотландией

Новости футбола Сегодня, 08:11
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Звезда Спайдермена Том Холланд встал на защиту Харри Магуайра после матча англичан с Шотландией Фото: instagram.com/tomholland2013 / Автор неизвестен

Защитник «Манчестер Юнайтед» выйдя на замену в товарищеском матче сборных Англии и Шотландии снова стал героем мемов и вызвал на себя бурю критики в Британии. Болельщики и так освистывали англичанина при каждой встрече с мячом, а на 67-й минуте Гарри срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга от Энди Робертсона.

Одним из тех, кто выразил слова поддержки бывшему капитану «красных дьяволов» стал британский актер Том Холланд.

“Профессиональным футболистом быть невероятно сложно, ты испытываешь сумасшедшее давление каждый раз когда выходишь на поле, особенно в футболке национальной сборной. Я восхищаюсь тем, как он справляется с критикой в свой адрес, и выходя на поле старется изо всех сил и отдается игре полностью.

Я думаю, что он отличный футболист и он был огромным активом для сборной Англии на протяжении многих лет. Да, Харри совершил ошибку вчера вечером, но ему пришлось выставить ногу в надежде заблокировать прострел Робертсона. Такие вещи случаются в футболе.

Я действительно восхищаюсь Харри, тем как он выдерживает эту волну критики и каждый раз возвращается на поле. Он кажется хорошим парнем”, - рассказал Холланд в комментарии Football Daily.

Сам футболист заявил, что может справиться со всей критикой, которая поступает в его адрес после трудного матча сборной Англии против Шотландии, добавив, что любое давление, которое он может выдержать со стороны болельщиков, являются положительным моментом.

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