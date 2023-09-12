Звезда Реала признался, что проводит консультации с психологом

Нападающий мадридского "Реала" Родриго рассказал о том, что проводит консультации с психологом.

По словам звездного футболиста, в современном мире каждый спортсмен должен обращаться к таким специалистам.

"В наше время такая работа с психологом является очень важной, так как ум играет главную роль в нашей жизни. Людям уже давно стоит понять, что футболисты играют не ногами, а умом. Если они осознают это, то многое изменится. Кроме психолога я также занимаюсь дома с персональным тренером.

Когда мне первый раз сказали, что я должен обратиться к психологу, я начал думать так: «Я ведь не сумасшедший, зачем мне нужна помощь психолога?» Это было до тех пор, пока я не побывал на первом сеансе и не увидел, как это работает", - признался испанский футболист.

Он также добавил, что теперь он понимает, насколько важна помочь психолога. Родриго рекомендовал обращаться к специалистам всем без исключения.

“Вы поймите и ощутите разницу. Ваша жизнь изменится и будет отличаться от той, которая была до похода к психологу”, - сказал он.