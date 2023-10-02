Звезда Ниццы рассказал о том, как чуть не остался калекой из-за ДТП

Защитник “Ниццы” Жан-Клер Тодибо вспомнил жуткую историю из своего детства. Однажды в результате ДТП он получил серьезные травмы и мог остаться инвалидом.

По словам футболиста, после того, как его сбила машина, он несколько дней провел в коме.

"Во время того, как я шел на занятия дзюдо с моей старшей сестрой, меня сбила машина. Я провел в коме несколько дней. Когда я пришел в себя, я спросил хирурга, смогу ли я вернуться к игре в футбол. Он ответил: "Нет".

Так как я не смог попасть в "Барселону", многие говорили, что я потерпел неудачу. Однако, я научился усиленно работать на своих ошибках. Я предпочитаю, чтобы моя история была именно такой, не такой идеальной.

Когда я перешел в "Ниццу", я почувствовал уверенность и поддержку. Я понял, что наконец-то смогу проявить себя и играть в свой любимый футбол. Я часто общаюсь с Лилианом Тюрамом, которого я очень уважаю", - сказал он в комментарии RMC Sport.

Отметим, что сейчас Тодибо является лидером “Ниццы” и им интересуются европейские гранды.