Звезда нидерландского футбола не вернулся в расположение московского "Спартака" из отпуска

Форвард “Спартака” Квинси Промес не вернулся в расположение команды после отпуска.

Сегодня нидерландский футболист не приехал на медосмотр команды.

В СМИ еще ранее писали, что игрок может пропустить первый сбор красно-белых в Эмиратах. Также сообщалось о том, что он может пропустить второй и третий сборы команды в Турции.

О причинах отсутствия футболиста не сообщается.