Звезда "МЮ" разбил автомобиль стоимостью более 100 тысяч евро

Бразильский нападающий “Манчестер Юнайтед” Антони попал в аварию на своем автомобиле BMW X6, сообщает The Sun.

По сведениям источника, ДТП произошло 31 декабря недалеко от дома бразильца. Футболист разбил автомобиль стоимостью более 100 тысяч евро, так как не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал, но сам Антони перенес психологический шок, и из-за этого не смог сыграть 3 января в матче 19-го чемпионата Англии против “Борнмута" (3:0).

Антони перешел в “Манчестер Юнайтед” прошлым летом из “Аякса” за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел за “МЮ” 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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