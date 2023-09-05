Звезда мирового футбола Агуэро бросил девушку после измены: фото красотки

После четырех лет вместе звездный футболист Серхио Агуэро и София Кальцетти окончательно расстались.

Как пишут западные источники, причиной разрыва отношений стала измена со стороны девушки.

Аргентинский футболист якобы увидел в социальных сетях видео, на котором София Кальцетти целуется с другим мужчиной в ночном клубе.

Позже футболист подтвердил информацию о разрыве отношений. Он сказал об этом во время трансляции на своем канале Twitch. При этом бывшая звезда Манчестер Сити признался, что до сих пор любит свою бывшую партнершу.

В то же время сама София Кальцетти отрицает обвинения в измене. По словам девушки, в ту ночь она просто пошла в клуб танцевать с друзьями и веселиться. Она утверждает, что во время вечеринки ни с кем не целовалась.

Кальцетти призналась, что поддерживает общение с Агуэро, но сейчас они столкнулись с некоторыми проблемами, которые стали причиной окончания их отношений.

Уже бывшая избранница Агуэро работает моделью. Со звездным форвардом она познакомилась в ночном клубе Буэнос-Айреса.