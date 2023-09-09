Звезда Манчестер Юнайтед ответил на обвинения в насилии

Звездный вингер “Манчестер Юнайтед” и сборной Бразилии Антони высказался по поводу обвинений в насилии над женщинами.

По словам футболиста, он никогда не поднимал руку на женщину.

"Ни в коем случае. Я на 100 процентов гарантирую, что никогда не насиловал женщину, и у меня есть доказательства. Люди увидят истину. Поверьте мне, я никогда не совершал физического насилия. Могли быть словесные споры, но никогда не физическое насилие", - заявил Антони.

Футболист отметил, что все в его окружении знают, что всю свою карьеру с самого детства он усердно работал, чтобы оказаться там, где он сейчас.

“У меня есть много целей и желаний, и я хочу показать людям, кто я на самом деле. Надеюсь на возвращение в сборную. Я докажу свою невиновность во всем этом происшествии. Я уверен, что моя карьера не прекратится из-за этих обвинений”, - отметил он.

Напомним, что в насилии футболиста обвинила его бывшая девушка Габриэла Каваллин. Позже еще две женщины сообщили, что стали жертвами футболиста.