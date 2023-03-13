Звезда "Ливерпуля" стал жертвой ограбления

Нападающий “Ливерпуля” и сборной Египта Мохаммед Салах стал жертвой ограбления, сообщает CNN Arabic.

По сведениям источника, преступники ограбили дом футболиста в Каире (Египет). Первым об этом узнал племянник игрок, который проходил мимо дома, и заметил, что в нем открыты окна. Злоумышленники вынесли из дома несколько электроприборов. Полиция ведет расследование произошедшего.

В нынешнем сезоне 30-летний Салах провел за “Ливерпуль” 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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