Звезда "Ливерпуля" может перейти в "Аль-Наср" Роналду

Саудовский клуб “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, проявляет интерес к вратарю “Ливерпуля” и сборной Бразилии Алиссону, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, саудовский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сам бразилец заинтересован в переходе, так как ему предлагают очень выгодные условия личного контракта.

Напомним, что в течение летнего трансферного окна “Ливерпуль” уже продал в Саудовскую Аравию полузащитника Джордана Хендерсона в “Аль-Иттифак”, полузащитника Фабиньо в “Аль-Иттихад”, а нападающий Роберто Фирмино перешел в “Аль-Ахли” в качестве свободного агента.

30-летний Алисссон выступает за “Ливерпуль” с лета 2018 года. Он перешел в английский клуб из итальянской “Ромы”. Сумма трансфера составила 62 миллиона 500 тысяч евро. Всего он провел за мерсисайдцев 232 матча во всех турнирах и пропустил 205 голов. В 103 матчах он не пропускал голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Алиссон с 2015 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 61 матч и пропустил 23 гола. В 41 матче он не пропускал голов.