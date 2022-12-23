Звезда Камеруна ушел из сборной в 26 лет

Вратарь “Интера” Андре Онана принял решение о завершении карьеры в сборной Камеруна.

Голкипер в своем твиттере написал, что его история со сборной закончена, но он продолжит болеть за национальную команду.

Напомним, что во время чемпионата мира-2022 у Онана произошел конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом. В итоге вратарь покинул расположение команды, сыграв всего один матч на ЧМ-2022.

26-летний Онана выступал за сборную Камеруна с 2016 года. Всего он провел за команду 34 матча и пропустил 30 голов.

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