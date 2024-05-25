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Звезда испанского клуба рассказал, что на протяжении двух лет играл с осколком стекла в ноге

Новости футбола Сегодня, 02:47
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Звезда испанского клуба рассказал, что на протяжении двух лет играл с осколком стекла в ноге Фото: сайт Атлетик Бильбао / Автор неизвестен

Звезда Атлетика Бильбао Иньяки Уильямс обнаружил, что на протяжении двух лет играл с осколком стекла в своей ноге. Ранее он боролся с проблемой стопы и провел сканирование, которое показало инородный предмет в его конечности, в результате несчастного случая, произошедшего двумя годами ранее. Согласно данным The Mirror, нападающий уже перенес операцию и исправил эту проблему.

Сам Уильямс похвастался фотографией стекла, который достали из его ноги, на своей странице в социальной сетиInstagram.

Фото осколка стекла опубликованное Нико Уильямсом

Сообщается, что после перенесенной операции нападающий не сможет выйти на поле в матче заключительно тура Ла Лиги против Райо Вальекано.

Ситуацию прокомментировал главный тренер Атлетика Бильбао Эрнесто Вальверде. Его слова приводитDailyMail:

«Иньяки Уильямс побил рекорд по количеству сыгранных подряд игр и выиграл Кубок Испании, хотя в его стопе застряло двухсантиметровое стекло. Это удивительно, но это так.

Иньяки разрешил мне рассказать эту историю, потому что ее стоит рассказать. В течение нескольких месяцев он сообщал о дискомфорте в шраме.

Он проходил лечение, и после финала Кубка Испании ему сделали МРТ, и в стопе его ноги все еще застряло стекло. Когда его зашивали [два года назад], осталось стекло около двух сантиметров, и оно уже приближалось к кости и сухожилию.

Мы с доктором начали смеяться [когда узнали об этом], потому что не могли в это поверить».

Вальверде упомянул о рекорде Уильямса, который тот побил по количеству матчей подряд в Ла Лиге. Нападающий на протяжении 251 матчей подряд выходил на поле, а прервалась эта последовательность в январе 2023 года.

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