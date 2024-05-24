Звезда Идианы из-за травмы не доиграл второй матч финала плей-офф конференции

По результатам двух первых матчей финала Восточной конференции НБА Индиана Пейсерс проигрывает Бостон Селтикс со счетом 0:2. Но это не единственные плохие новости для Индианы.

В третьей четверти последнего матча, который закончился победой Бостона 126:110 травму задней поверхности бедра получил ключевой баскетболисты Индианы – Тайриз Хелибертон.

По словам главного тренера Индианы Рика Карлайла, точные сроки восстановления 24-летнего разыгрывающего станут известны после сегодняшнего медицинского обследование. Однако его участие в третьем матче серии практически исключено.

В текущем сезоне Хелибертон набирает в среднем 19,7 очков за матч, 4 подбора, 10,3 ассистов и 1,2 перехвата.

Третий матч серии между Индианой и Бостоном состоится в ночь с 25 на 26 мая.