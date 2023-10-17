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Звезда Фулхэма хочет перейти в Баварию Мюнхен

Новости футбола Сегодня, 11:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Звезда Фулхэма хочет перейти в Баварию Мюнхен Звезда Фулхэма хочет перейти в Баварию Мюнхен

Полузащитник Фулхэма Жуан Палинья желает перебраться в Германию и выступать за Баварию, сообщает Sky.

Бразильский футболист мечтает о трансфере в немецкий клуб зимой. Он надеется, что в январе мюнхенцы снова обратятся к Фулгему, чтобы попробовать подписать игрока. Напомним, что в последний день летнего трансферного окна лондонский клуб не продал 28-летнего игрока Баварии за 60 миллионов евро. Но зимой Бавария не планирует делать большие траты на новых футболистов.

Палинья - воспитанник лиссабонского Спортинга. В 2020 году Жуан вернулся в Спортинг из аренды. Летом 2022 года Палинья перешел в английский Фулхэм, подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. 6 августа он дебютировал в английской Премьер-лиге в матче против Ливерпуля. 20 августа в поединке против Брентфорда Жуан забил свой первый гол за Фулхем.

В сентябре Палинья подписал новое соглашение с Фулхэмом до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

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