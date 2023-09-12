EN EN NG NG
Главная Новости Звезда Челси и Реала может завершить карьеру футболиста

Звезда Челси и Реала может завершить карьеру футболиста

Новости футбола Сегодня, 11:58
Звезда Челси и Реала может завершить карьеру футболиста Фото: https://www.instagram.com/hazardeden_10/

Бывшая звезда Челси и Реала Эден Азар может завершить карьеру футболиста, сообщает Фабрицио Романо.

Азар рассматривает возможность завершить карьеру, однако окончательного решения он еще не принял. Сейчас он разговаривает и размышляет со своей семьей о будущем. Эден провел отличную карьеру и смог доказать мировому футболу, что он один из лучших атакующих полузащитников.

Не следует забывать, что последние несколько сезонов для 32-летнего игрока не слишком задались. Он не мог восстановить свою физическую форму и укрепиться в основе Реал Мадрида. Фабрицио Романо не хочет спекулировать на этой теме, но в ближайшее время может быть подтверждение информации о том, что Азар завершает карьеру.

Также ходят слухи, что Эден Азар может вернуться в Челси. По информации журналиста, эта информация не правдива. Завершение карьеры еще не является окончательным решением у Азара, потому что еще продолжаются разговоры с семьей. Он рассматривает вариант с завершением карьеры, поэтому остается только следить за ситуацией.

Что касается информации о возвращении в Челси или какой-нибудь бельгийский клуб - не является правдой.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Реал Мадрид
Популярные новости
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола 08 сен 2023, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023 Новости футбола 08 сен 2023, 03:03 Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023
В Реале восхищаются адаптацией Беллингема Новости футбола 07 сен 2023, 07:00 В Реале восхищаются адаптацией Беллингема
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола 03 сен 2023, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:02 Известна возможная причина положительного допинг-теста в Погба Новости футбола Сегодня, 13:16 В Перу обратились к шаману, чтобы нейтрализовать Неймара и сборную Бразилии Новости футбола Сегодня, 12:41 Известно, когда начнутся продажи первых билетов на Чемпионат Европы-2024 Новости футбола Сегодня, 11:58 Звезда Челси и Реала может завершить карьеру футболиста Новости футбола Сегодня, 11:27 Президента Ла Лиги заявил, что действия Рубиалеса принесли большой вред репутации Новости футбола Сегодня, 10:49 Ювентус интересуется полузащитником сборной Украины Новости футбола Сегодня, 09:42 Бавария Мюнхен готова отпустить своего тренера тренировать сборную без компенсаций Новости футбола Сегодня, 09:00 Манчестер Юнайтед срочно ищет футболиста на проблемную позицию: есть кандидат Новости футбола Сегодня, 08:30 Клопп принял окончательное решение по работе в сборной Германии Новости футбола Сегодня, 08:00 Реал нашел замену для Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальта - Северная Македония 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Швейцария - Андорра 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Швеция - Австрия 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Италия - Украина 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния - Косово 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвегия - Грузия 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Израиль - Белоруссия 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бельгия - Эстония 12 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венесуэла - Парагвай 13 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эквадор - Уругвай 13 сентября 2023 года