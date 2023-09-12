Звезда Челси и Реала может завершить карьеру футболиста

Бывшая звезда Челси и Реала Эден Азар может завершить карьеру футболиста, сообщает Фабрицио Романо.

Азар рассматривает возможность завершить карьеру, однако окончательного решения он еще не принял. Сейчас он разговаривает и размышляет со своей семьей о будущем. Эден провел отличную карьеру и смог доказать мировому футболу, что он один из лучших атакующих полузащитников.

Не следует забывать, что последние несколько сезонов для 32-летнего игрока не слишком задались. Он не мог восстановить свою физическую форму и укрепиться в основе Реал Мадрида. Фабрицио Романо не хочет спекулировать на этой теме, но в ближайшее время может быть подтверждение информации о том, что Азар завершает карьеру.

Также ходят слухи, что Эден Азар может вернуться в Челси. По информации журналиста, эта информация не правдива. Завершение карьеры еще не является окончательным решением у Азара, потому что еще продолжаются разговоры с семьей. Он рассматривает вариант с завершением карьеры, поэтому остается только следить за ситуацией.

Что касается информации о возвращении в Челси или какой-нибудь бельгийский клуб - не является правдой.