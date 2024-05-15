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Звезда Байера склоняется к тому, чтобы покинуть клуб летом

Новости футбола Сегодня, 03:30
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Звезда Байера склоняется к тому, чтобы покинуть клуб летом twitter.com/mufcMPB

Один из ключевых футболистов Байера Леверкузен Джереми Фримпонг близок к тому, чтобы покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, нидерландским правызм защитником интересуются сразу несколько топ-клубов: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Каждый из них готов выплатить клаусулу, которая составляет 35 миллионов евро.

Сам Фримпонг склоняется к тому, чтобы покинуть Байер и попробовать свои силы в топ-команде.

Фримпонг – воспитанник академии Манчестер Сити. Он перешел в Байер из Селтика зимой 2021 года за 11 миллионов евро. В текущем сезоне его статистика невероятно впечатляет: 14 голов и 12 ассистов в 44 матчах.

Напомним, по итогам сезона Байер впервые в истории выиграл Бундеслигу. Он не проигрывает 50 матчей подряд, а также сыграет в финалах Кубка Германии и Лиги Европы.

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