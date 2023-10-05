Зрелищный Брайтон. Чайки установили рекорд века для команд АПЛ

«Брайтон» смог совершить камбэк в матче против «Марселя» (2:2) во втором туре Лиги Европы. Это был десятый матч в нынешнем сезоне для «чаек». У них стало 23 забитых гола и 20 пропущенных голов.

«Брайтон» стал первой командой АПЛ в 21-м веке, у которой после десяти стартовых матчей сезона не менее 20 забитых и не менее 20 пропущенных голов, сообщает Opta. Тренер «чаек» Роберто Де Дзерби известен своей приверженностью к атакующей модели игры. Однако его команды часто забывают об обороне.