Зозуля высказался по поводу возможного бойкота сборной Украины Евро-2024

Украинский футболист Роман Зозуля высказался по поводу возможного бойкота сборной своей страны турниров, в которых принимают участие Беларусь и Россия.

Как известно, есть вероятность того, что Украина откажется от участия в квалификации чемпионата Европы-2024.

“Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро”, - написал Зозуля.

Напомним, что в первом матче квалификации украинцы проиграли Англии со счетом 0:2. Следующий матч запланирован против национальной команды Северной Македонии.