Знаменитый шеф-повар рассказал, почему появился на поле на финале ЧМ-2022

Во время финала чемпионата мира по футболу 2022 года знаменитый шеф-повар Нусрет Гёкче появился на футбольном поле, что вызвало удивление у многих.

По его словам, он специально отправился на финал, чтобы поддержать свою любимую команду – сборную Аргентины.

"Я жил там раньше и мне хотелось поддержать команду. Я не собирался афишировать это и просто хотел быть частью момента.

Но оказанного мне внимания было слишком много, я не хотел никого и ничего затмевать. Я никому не причинил вреда и ничего не украл. В дальнейшем я никогда не выйду на поле чемпионата мира", - сказал он.

Напомним, что в финале ЧМ аргентинцы победили французов.