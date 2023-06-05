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Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста

Новости футбола Сегодня, 04:50
Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста

"Мне сложно дышать, но все будет хорошо. Столько воспоминаний связано с "Сан-Сиро"... Сначала он подарил мне любовь, а затем - счастье. Я хочу выразить благодарность своей семье за их терпение. Благодарю свою вторую семью - союз игроков, тренера, персонала и менеджеров. Искренне хочу поблагодарить вас, болельщиков, от всего сердца. Пришло время прощаться с футболом, но не с вами", – приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

41-летний Ибрагимович за свою карьеру также выступал за “Мальме”, “Аякс”, “Ювентус”, “Интер”, “Барселону”, “Пари Сен-Жермен”, “Манчестер Юнайтед” и “Лос-Анджелес Гэлакси”. За сборную Швеции сыграл 122 матча и забил 62 гола. 5-кратный чемпион Италии, 4-кратный чемпион Франции, 2-кратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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