Известно, какую должность будет занимать Ибрагимович в Милане

Легенда Милана Златан Ибрагимович получит должность советника в клубе, сообщают Calciomercato.com и SportMediaset.

По информации источников, соглашение между сторонами уже достигнуто. Ожидается, что Златан станет советником. Ибрагимович вел переговоры с руководством Милана в течение нескольких недель, но по некоторым данным, переход может быть официально оформлен в ближайшие несколько дней.

В декабре 2019 года 38-летний нападающий, выступая как свободный агент, заключил контракт до конца сезона 2019/20 с итальянским "Миланом". 31 августа игрок подписал новое соглашение с Миланом. Контракт рассчитан на один сезон, до 30 июня 2021 года. По условиям нового соглашения, игрок гарантированно получал семь миллионов евро.

Также Златан попросил о смене игрового номера с 21 на 11, под которым он выступал за клуб в сезоне 2011/2012 годов. 4 июня 2023 года, в конце последнего матча Серии А сезона 2022-2023, Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры.

С Миланом Ибрагимович дважды становился чемпионом Серии А, в 2011 и 2022 годах.