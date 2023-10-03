Златан Ибрагимович рассказал историю про Ferrari и Гвардиолу

Златан Ибрагимович признался, что нарушал рекомендации Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».

«Когда я встретился с Гвардиолой, он сказал мне: «Помни, здесь игроки не приезжают на Ferrari». И что я сделал? Конечно, приехал на своем гребаном Ferrari», – сказал Златан Ибрагимович в эфире передачи Пирса Моргана.

Напомним, что шведский форвард провел в «Барселоне» только один сезон. У Златана не сложились отношения с Хосепом Гвардиолой, которого форвард неоднократно жестко критиковал.

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