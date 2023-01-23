Златан Ибрагимович может завершить карьеру: названа возможная дата
Новости футбола Сегодня, 05:10
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович может завершить карьеру летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, футболист рассматривает вариант с уходом футбола из-за проблем с коленом. Если форвард решит закончить, то “Милан” предложит ему должность посла клуба.
В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович не провел за “Милан” ни одного матча из-за травмы. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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