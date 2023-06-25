Зинедин Зидан ответил на вопрос, продолжит ли он тренерскую карьеру

Бывший главный тренер “Реала” Зинедин Зидан сообщил, что он хочет вернуться к тренерской работе.

“Мне был нужен перерыв в работе. Но теперь я надеюсь, что вскоре смогу вернуться к работе. Мне не хватает адреналина. Со стороны на футбол смотришь по-другому. Все совсем не так, когда это твоя команда, которую нужно тренировать и готовить к матчам. Мне это нужно. У меня этого не было два года, но скоро будет”, - приводит слова Зидана Telefoot.

51-летний Зидан тренировал “Реал” с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под его руководством королевский клуб завоевал 11 трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов и два титула чемпиона Испании.