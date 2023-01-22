Зинченко ярко отреагировал на победу "Арсенала" над "МЮ"
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен
Украинский защитник “Арсенала” Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата Англии против “Манчестер Юнайтед” (3:2).
“Когда я перешел в ”Арсенал", то сказал одноклубникам, что мы не будем думать о попадании в топ-3, мы будем бороться за титул. Некоторые из них начали смеяться, но теперь он начали верить", - приводит слова Зинченко журналист Коннор Хамм в своем твиттере.
“Арсенал", набрав в 19 матчах 50 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч “канониры” проведут 4 февраля на выезде с “Эвертоном”.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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