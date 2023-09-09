Зинченко вспомнил забавную историю про Каземиро

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил забавную историю про хавбека “Манчестер Юнайтед” Каземиро.

По словам украинского футболиста, после матча 4-го тура АПЛ бразилец отказался дать ему футболку. Отметим, что в той игре лондонцы победили со счетом 3:1.

"Я спросил Жезуса перед игрой, можно ли мне получить футболку Каземиро, так как это легендарный игрок, у которого пять побед в Лиге Чемпионов и много других титулов. Он мне пообещал, что возьмет футболку.

Потом я увидел их и подошел к полю. Он начал снимать свою футболку и передал Жезусу. Каземиро не дал мне ее и сказал, чтобы я попросил у Томаса Парти", - рассказал украинец.

По словам Зинченко, судя по всему, Каземиро посмотрел его интервью, в котором он назвал Парти самым недооцененным футболистом АПЛ.

Напомним, что Каземиро выступает в составе “Манчестер Юнайтед” с прошлого сезона. До этого он играл за мадридский “Реал”. Зинченко проводит свой второй сезон в “Арсенале”, а перед этим выступал за “Ман Сити”.