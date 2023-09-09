EN EN NG NG
Главная Новости Зинченко вспомнил забавную историю про Каземиро

Зинченко вспомнил забавную историю про Каземиро

Новости футбола Сегодня, 06:01
Зинченко вспомнил забавную историю про Каземиро Фото: твиттер Арсенала

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко вспомнил забавную историю про хавбека “Манчестер Юнайтед” Каземиро.

По словам украинского футболиста, после матча 4-го тура АПЛ бразилец отказался дать ему футболку. Отметим, что в той игре лондонцы победили со счетом 3:1.

"Я спросил Жезуса перед игрой, можно ли мне получить футболку Каземиро, так как это легендарный игрок, у которого пять побед в Лиге Чемпионов и много других титулов. Он мне пообещал, что возьмет футболку.

Потом я увидел их и подошел к полю. Он начал снимать свою футболку и передал Жезусу. Каземиро не дал мне ее и сказал, чтобы я попросил у Томаса Парти", - рассказал украинец.

По словам Зинченко, судя по всему, Каземиро посмотрел его интервью, в котором он назвал Парти самым недооцененным футболистом АПЛ.

Напомним, что Каземиро выступает в составе “Манчестер Юнайтед” с прошлого сезона. До этого он играл за мадридский “Реал”. Зинченко проводит свой второй сезон в “Арсенале”, а перед этим выступал за “Ман Сити”.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола Вчера, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола Вчера, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023 Новости футбола Вчера, 03:03 Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023
В Реале восхищаются адаптацией Беллингема Новости футбола 07 сен 2023, 07:00 В Реале восхищаются адаптацией Беллингема
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола 03 сен 2023, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола 02 сен 2023, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:00 Рома заинтересована в трансфере российского футболиста Новости футбола Сегодня, 06:01 Зинченко вспомнил забавную историю про Каземиро Новости футбола Сегодня, 05:00 Роналду подвел итоги важнейшей победы сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 04:30 Звезда Манчестер Юнайтед ответил на обвинения в насилии Новости футбола Сегодня, 04:00 Наставник Интер Майами огорчил фанатов новостью о возвращении Месси Новости футбола Сегодня, 03:30 В США в восторге от игры Месси за Интер Майами Новости футбола Сегодня, 03:00 Дисквалификацию звезды Ливерпуля продлили: он нецензурно высказался в адрес судьи Новости футбола Сегодня, 02:30 Неймар побил "вечный" рекорд Пеле Новости футбола Сегодня, 02:00 Ди Мария вскоре завершит карьеру: названы сроки Новости футбола Сегодня, 01:30 16-летний футболист высказался о своем первом голе за сборную Испании
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Азербайджан - Бельгия 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Андорра - Беларусь 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Украина - Англия 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эстония - Швеция 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния - Израиль 9 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Македония - Италия 9 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Ливан - Индия 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года Футбол 10 сен 2023 Прогноз на матч Черногория - Болгария 10 сентября 2023 года