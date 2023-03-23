Защитник сборной Украины Александр Зинченко включен в символическую сборную “Арсенала” всех времен, которую составил известный британский журналист Пирс Морган.

Кроме украинского футболиста в команду были включены Дэвид Симэн, Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О′Лири, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака, Тьерри Анри и Деннис Бергкамп.

Напомним, что Зинченко перебрался в “Арсенал” летом прошлого года.

До этого он защищал цвета “Манчестер Сити”.