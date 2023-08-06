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Зинченко сравнил уровень игры в АПЛ и в Украине

Новости футбола Сегодня, 05:00
Зинченко сравнил уровень игры в АПЛ и в Украине Фото: твиттер сборной Украины

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко сравнил уровень игры в АПЛ и его родной стране.

Он отметил, что адаптация в АПЛ после Украины была сложной из-за существенных различий в уровне футбола. Зинченко сказал: "Футбол здесь и там - это совершенно разные планеты. В АПЛ необходимо принимать решения на поле гораздо быстрее".

Он привел пример, где в Украине игрок может принять мяч, не отдавать его, забить гол и считать себя неприкосновенным. Однако в АПЛ, если игрок не работает на тренировках на 100%, за ним есть еще пять футболистов, готовых занять его место в составе. Зинченко подчеркнул, что в АПЛ нужно каждый день доказывать свою ценность и заслуживать место в составе. Если игрок работает меньше, его конкуренты быстро займут его место.

Зинченко отметил, что главное отличие - это высокий уровень конкуренции в АПЛ, который отсутствует в Украине.

Напомним, что до перехода в лондонский клуб украинец успешно играл в составе “Манчестер Сити”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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