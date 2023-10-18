Зинченко сделал странное обращение к Мудрику

Защитник сборной Украины и “Арсенала” Александр Зинченко высказался о победе своей команды в матче с Мальтой.

Встреча завершилась со счетом 3:1 и проходила она в отборочном турнире к Евро-2024.

Украинский футболист также рассказал о беседе, которую он провел с Михаилом Мудриком, представляющим “Челси”. Уже 21 сентября команды сойдутся на поле в матче чемпионата Англии.

"Самое главное, что мы быстро вернулись в игру и показали настоящий характер, как и все украинцы.

Я сказал Мудрику, который забил гол: "Попробуй сделать это снова в ближайшее время", имея в виду наш следующий матч против наших клубов. Я сказал ему: "Если ты это сделаешь или попробуешь сделать в субботу, я тебе устрою неприятности". Вот так и сказал. Главное для нас было взять три очка. Я очень рад за Мудрика и за всю команду. Этот гол успокоил игру немного. Мы помним наш опыт с Казахстаном, когда мы пропустили на последних минутах и потеряли очки. Этот гол успокоил команду. Сейчас мы все должны сосредоточиться на наших клубах. В субботу меня и Мудрика ждет очень важный матч в Лондоне. Михаил, я еще раз говорю," - цитирует Зинченко слова Tribuna.