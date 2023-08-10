Зинченко рассказал, зачем ему недавно позвонил Гвардиола

Украинский полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился своими впечатлениями о звонке от главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Испанский тренер позвонил своему бывшему подопечному после победы “горожан” в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

По словам украинца, его очень тронул поступок Гвардиолы, так как он не ожидал от него такого шага.

"Честно говоря, я сердечно болел за "Манчестер Сити", потому что знал, насколько сильно клуб хотел выиграть Лигу чемпионов и сколько усилий вложил в это. Поэтому я был очень рад за всех.

Я написал поздравительное сообщение всем игрокам "Манчестер Сити", и на следующий день с утра мне позвонил сам Гвардиола. Когда я увидел его номер, подумал, что мне просто снится.

Первое, что он сказал, было то, что все игроки, которые были в "Манчестер Сити", являются частью этой победы. Он также поздравил меня с этим. Я был очень тронут и поблагодарил его за все, что он для меня сделал", - сказал Зинченко в интервью каналу "БОМБАРДИР".

Стоит напомнить, что Зинченко покинул "Манчестер Сити" летом 2022 года.