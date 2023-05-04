Зинченко рассказал, верит ли в чемпионство "Арсенала" в этом сезоне

Украинский защитник “Арсенала” Александр Зинченко по-прежнему верит в то, что его команда может стать победителем в текущем розыгрыше АПЛ.

По словам футболиста, для этого он и его партнеры должны усердно работать.

При этом украинец признал, что не все еще зависит от них, но они должны продолжать бороться и сосредоточиться на своих выступлениях.

Напомним, что за 4 тура до конца первенства “Арсенал” отстает от “Манчестер Сити” на один балл, но у горожан есть матч в запасе.