Зинченко рассказал, когда сможет вернуться на поле

Украинский защитник “Арсенала” Александр Зинченко сообщил, что он близок к возвращению в строй после травмы.

“У меня все еще присутствует напряжение в мышцах, но я уже почти готов. Я упорно работаю, чтобы восстановить физическую форму и поскорее присоединиться к команде. Для футболиста нет ничего хуже, чем выбыть из строя. В последние пару месяцев у меня было немало трудностей, но, надеюсь, что все уже позади. Сейчас я полностью сосредоточен”, - приводит слова Зинченко Arseblog News.

В нынешнем сезоне 25-летний Зинченко провел за “Арсенал” и сборную Украины 11 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Роналду остался в Катаре после вылета Португалии с ЧМ.