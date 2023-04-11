Зинченко раскритиковали за фатальную ошибку в матче с "Ливерпулем"

Футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал защитника “Арсенала” и сборной Украины Александра Зинченко за ошибку, которую он допустил во время недавнего матча с “Ливерпулем”.

Каррагер считает, что, учитывая плотную гонку за чемпионство, Зинченко нужно было проявить большую агрессию и настойчивость.

По словам эксперта, игра Зинченко во время матча свидетельствовала о том, что он относился к этому как к тренировке и что встреча была для него слишком легкой.

Напомним, что матч проходил на “Энфилде” и завершился вничью 2:2.