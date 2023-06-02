Украинский защитник “Арсенала” Александр Зинченко раскрыл секрет своей универсальности на поле.

Как известно, он может сыграть на позиции защитника и полузащитника.

“Для того, чтобы успешно играть на поле, необходимо присматриваться к своему оппоненту и понимать, где находится пространство. В центре поля необходимо проанализировать ситуацию за собой и быть готовым к моменту перехвата мяча”, - сказал он.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко сыграл 33 матчах и забил один гол, а также сделал две результативные передачи.

Его “Арсенал” стал вторым по итогам сезона в АПЛ.