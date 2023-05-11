Зинченко пропустит остаток сезона

Украинский защитник лондонского “Арсенала” Александр Зинченко выбыл из строя из-за травмы- до конца сезона, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы. Травму украинец получил в матче 35-го тура чемпионата Англии против “Ньюкасла” (2:0).

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 33 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Американцы хотят купить долю в ПСЖ.