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Зинченко прокомментировал получение награды лучшему игроку месяца в "Арсенале"

Новости футбола Сегодня, 06:43
Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен

Защитник “Арсенала” Александр Зинченко обратился к фанатам “Арсенала”, которые назвали его лучшим футболистом команды по итогам февраля месяца.

"Хочу сказать вам большое спасибо, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца.

Я знаю, что за это мои одноклубники убьют меня. Они думают, что все кто за меня голосуют - не разбираются в футболе. Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца", - сказал украинец.

Напомним, что аналогичную награду Зинченко получил и в январе.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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