Зинченко прокомментировал получение награды лучшему игроку месяца в "Арсенале"

Защитник “Арсенала” Александр Зинченко обратился к фанатам “Арсенала”, которые назвали его лучшим футболистом команды по итогам февраля месяца.

"Хочу сказать вам большое спасибо, что снова проголосовали за меня в номинации за лучшего игрока месяца.

Я знаю, что за это мои одноклубники убьют меня. Они думают, что все кто за меня голосуют - не разбираются в футболе. Но забудьте о них. Давайте давить вместе до самого конца", - сказал украинец.

Напомним, что аналогичную награду Зинченко получил и в январе.