Зинченко получил солидную награду в "Арсенале"

Украинский футболист “Арсенала” Александр Зинченко стал автором лучшего игрока команды в феврале, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Гол украинца в ворота “Астон Виллы” занял первое место в голосовании среди болельщиков. Он всего на два процента опередил гол полузащитника Букайо Сака, который отличился в том же матче.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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