Зинченко поддержал Израиль, но получил в ответ оскорбления и угрозы

Вчера утром террористическое группирование ХАМАС атаковало территорию Израиля. По стране было запущено несколько тысяч ракет. По предварительным данным со стороны Израиля более 300 человек убиты и не меньше 1600 ранены. У Палестины – 232 убитых и около 1700 раненых.

Премьер-министр Израиля заявил, что ХАМАС объявил войну его стране.

В поддержку Израиля украинский полузащитник лондонского Арсенала Александр Зинченко на своей страничке вInstagram опубликовалStories с надписью «I stand with Israel».

Буквально сразу же на игрока посыпались оскорбления и угрозы. Поклонники арабского мира не поняли позицию Зинченка и заявляли, что он не достоин быть частью «канониров».

В конечном итоге Алексндр Зинченко был вынужден удалить историю со своей страницы и закрыть аккаунт, но осуждение действий украинца и до сих пор появляются в сети, как и угрозы в его адрес.

Фанаты Арсенала просят руководство клуба принять те же меры, когда в команде играл Месут Озил. Тогда немецкого турецкого происхождения выступил с критикой политики Китая в отношении мусульман-уйгуров. Игрок доиграл сезон 2020/21 в составе «канониров», но после перешёл в Фенербахче.

Напомним, что сегодня Арсенал примет в гостях лидера АПЛ Манчестер Сити.