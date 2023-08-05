Зинченко отреагировал на критику в свой адрес

Лидер сборной Украины Александр Зинченко пообщался с Рио Фердинандом и рассказал легенде английского футбола о том, как справляется с критикой.

По словам игрока “Арсенала”, ему даже нравится пристальное внимание к своей персоне.

"Как я справляюсь с критикой в СМИ от таких людей, как ты? Я на самом деле очень рад этому, я просто обожаю это. Когда я вижу ваше мнение, мнение Невилла или Каррагера, это дает мне уверенность. Я не знаю, как это работает для других людей, но для меня это здорово. Пожалуйста, продолжайте говорить обо мне и критиковать меня насколько это возможно.

Я смотрел ваши матчи еще будучи ребенком. Для меня вы - легенды. И когда вы говорите обо мне, я слушаю это и думаю: "Вау, я сделал что-то правильное в своей жизни". Хорошо это или плохо? Мне все равно. Просто продолжайте, пожалуйста", - сказал украинец.

Напомним, что Зинченко провел свой первый сезон в “Арсенале” и вместе с командой завоевал серебряные медали в АПЛ.