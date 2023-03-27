Зинченко назвал самого сильного игрока "Арсенала" на данный момент

Александр Зинченко, защитник “Арсенала”, выразил свою поддержку своему одноклубнику Букайо Саке.

Он отметил, что Сака сейчас находится в отличной форме и желал ему сохранить ее до конца сезона. Зинченко также добавил, что на футбольном поле нет друзей, и что он намерен взять реванш в следующем матче.

Напомним, что Сака отметился голом и ассистом в матче между сборными Англии и Украины в рамках отбора к Евро-2024, а в этом розыгрыше АПЛ он уже набрал 12 голов и 10 результативных передач.