Зинченко может покинуть "Арсенал" ради итальянского гранда

"Милан" заинтересован в приобретении защитника сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко.

Как сообщает Calciomercato, между клубами уже ведутся переговоры.

Есть вариант, при котором Зинченко перейдет в "Милан", а в "Арсенал" отправится Тео Эрнандес.

Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно при условии, что стороны достигнут соглашения.

Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом прошлого года. В этом сезоне АПЛ он провел 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.