Зинченко может перейти в итальянский топ-клуб

Украинский полузащитник “Арсенала” Александр Зинченко может перейти в “Милан”, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб может отдать украинца в обмен на французского левого защитника “Милана” Тео Эрнандеса, а также доплатить 70-80 миллионов евро. Еще одним кандидатом на обмен является шотландский защитник “канониров” Киран Тирни.

В ныненшем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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