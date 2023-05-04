Зинченко может перейти в "Баварию"
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к украинскому универсалу лондонского “Арсенала” Александру Зинченко, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, немецкий клуб готов заплатить за украинца 30 миллионов евро и отдать одного из своих игроков. При этом “канониры” оценивают футболиста в 45 миллионов евро, но могут согласиться на предложение баварцев. Стоит отметить, что Зинченко также интересен “Милану” и “Интеру”.
В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал” 32 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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