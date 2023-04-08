Зинченко мощно высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем"

Перед матчем 30-го тура английской Премьер-лиги между “Арсеналом” и “Ливерпулем” защитник лондонской команды Александр Зинченко заявил, что игры против “красных” всегда особенные, и не имеет значения, какие места занимают команды в турнирной таблице.

“Сейчас мы не обращаем внимания на турнирную таблицу. Мы просто пытаемся сосредоточиться на нашей игре. Каждый знает, насколько опасен ”Ливерпуль". Это потрясающая команда, и не имеет значения, какое место они занимают в таблице.

Каждый матч против “Ливерпуля” - это грандиозное событие для всех, особенно на “Энфилде”. Это особое место, где никогда не знаешь, что может произойти", - передает слова Зинченко Sky Sports.

Напомним, что матч состоится завтра.